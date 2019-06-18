Rusya'dan INF'yi askıya almak için bir adım daha

Rusya, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'yi askıya almak için bir adım daha attı ve INF'nin askıya alınmasını öngören yasa tasarısı, Duma'dan geçti.

30 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'nin askıya alınmasıyla ilgili tasarıyı Duma'ya sunmuştu.

Putin, 2 Şubat'ta ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

4 Mart'ta Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklanmıştı.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

Duma'da yasa tasarısının ele alındığı oturumda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın orta menzilli kara füzelerini ilk konuşlandıran taraf olmaktan imtina edeceğini ancak teyakkuz halinde bulunduklarını ve ABD'nin gerilimi daha fazla tırmandırması halinde yanıt vermeye hazır olacaklarını ifade etti.

Ryabkov, "2 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası barış ve güvenliğin tesisi konusunda sorumlu bir yaklaşımı esas alarak, INF'yle yasaklanan silahları üretme konusunda ileri aşamada bulunan ABD'nin potansiyelini bastırmak için orta menzilli sistemleri üretmeye başlayacağımızı açıkladı. Ancak bununla birlikte, ABD bu yönde adım atana kadar bu tür sistemleri ilk konuşlandıran taraf olmaktan imtina edeceğiz" dedi.

"Rusya, bu tutumuyla iyi niyetli ve sorumlu bir yaklaşım sergiledi. Ancak teyakkuz halinde bulunacağız ve ABD'nin istikrarsızlığı ve gerilimi tırmandırması halinde yanıt vermeye hazır olacağız" diye devam eden Ryabkov, ABD'nin anlaşmaya dönmek istediğini göstermesi halinde Rusya'nın bu yönde adım atabileceğini sözlerine ekledi.