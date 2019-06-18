Türk milletvekilleri, Kırım'daki Cuma Camii'nin açılışına katılmak istiyor

Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz da Kırım'a gidebilecek heyete politikacıların yanı sıra, yarımadada yeni tesislerin yapımına ilgi duyan iş dünyası temsilcilerinin de katılabileceğini söyledi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, Türk partnerlerle heyetin cami açılışına olası katılımıyla ilgili görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’daki Cuma Camii’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettiğini açıklamıştı. Putin, Erdoğan’ın teklifi kabul ettiğini ve olumlu tepki verdiğini belirtmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)