Türk milletvekilleri, Kırım'daki Cuma Camii'nin açılışına katılmak istiyor

Rus İzvestiya gazetesine konuşan Uçma, davetin gelmesi durumunda TBMM’nin Kırım'a göndereceği heyetin kadrosunu düşünmeye başlayacağını söyledi. Milletvekili, ayrıca gerekirse cami yapımına yardımı sağlamaya hazır olduklarını da kaydetti.

Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz da Kırım'a gidebilecek heyete politikacıların yanı sıra, yarımadada yeni tesislerin yapımına ilgi duyan iş dünyası temsilcilerinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, Türk partnerlerle heyetin cami açılışına olası katılımıyla ilgili görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’daki Cuma Camii’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettiğini açıklamıştı. Putin, Erdoğan’ın teklifi kabul ettiğini ve olumlu tepki verdiğini belirtmişti.