Moskova'daki Türkiye Festivali'ni 160 binden fazla kişi ziyaret etti

Festival, 3 günde ziyaretçilerini Türkiye’nin zengin kültürel gelenekleri, tarihi, eski el sanatları, mutfağı ve turizm imkanları ile tanıştırdı.
Festival kapsamında, Krasnaya Presnya Parkı arazisinde, Kız Kulesi ve Aspendos gibi Türkiye’nin meşhur yerleri canlandırıldı. Festivalde 250 ton dekorasyon kullanıldı.
Festivalin müzik programının baş kahramanı Mehter Takımı’ydı. Ziyaretçiler ayrıca Ebru Sanatı ve takı sanatı derslerini aldı, cam üfleme sanatı ile tanıştı.
En heyecan verici gösterilerden biri ise yağlı güreşti. Ayrıca 3 gün içinde yapılan çekiliş ile 100 kişi Türkiye’de ücretsiz tatil kazandı.
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