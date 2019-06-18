Moskova'daki Türkiye Festivali'ni 160 binden fazla kişi ziyaret etti

Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında ve Sputnik’in stratejik partnerliğinde Moskova’da düzenlenen 3. Türkiye Festivali’ni 160 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Moskova’nın Krasnaya Presnya Parkı’nda, 14-16 Haziran günleri arasında yapılan festivalin onur konukları arasında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, valiler ve belediye başkanları, Moskova Belediyesi temsilcileri ve diğer yetkililer vardı.

Festival, 3 günde ziyaretçilerini Türkiye’nin zengin kültürel gelenekleri, tarihi, eski el sanatları, mutfağı ve turizm imkanları ile tanıştırdı.

Festival kapsamında, Krasnaya Presnya Parkı arazisinde, Kız Kulesi ve Aspendos gibi Türkiye’nin meşhur yerleri canlandırıldı. Festivalde 250 ton dekorasyon kullanıldı.

Festivalin müzik programının baş kahramanı Mehter Takımı’ydı. Ziyaretçiler ayrıca Ebru Sanatı ve takı sanatı derslerini aldı, cam üfleme sanatı ile tanıştı.

En heyecan verici gösterilerden biri ise yağlı güreşti. Ayrıca 3 gün içinde yapılan çekiliş ile 100 kişi Türkiye’de ücretsiz tatil kazandı.