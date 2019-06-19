Üç askeri uçak Rusya’nın sınır bölgesinde keşif uçuşu yaptı

Moskova saatiyle 10.30’da (TSİ ile aynı) NATO’nun Sicilya Adası’ndaki Sigonella üssünden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 10-2043 kuyruk numaralı RQ-4B-30 Global Hawk insansız hava aracı havalanarak, Donbass’taki sınır bölgesi üzerinden geçerek, 19.05’te Rusya’nın Karadeniz kıyılarına doğru ilerledi ve Kırım’ın üzerinden uçtu.
Yine Moskova saati ile 19.10’da ABD'ye ait 168997 kuyruk numaralı P-8A Poseidon tipi keşif uçağı Kırım sınırlarında keşif faaliyetlerinde bulundu. Uçağın hızının 734.7 kilometre saat, bulunduğu irtifanın 9.5 kilometre olduğu belirlendi.
19:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 Haziran 2019
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 168997, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, проводит патрулирование вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/6W7YGz9kCo
Dış ülkelerin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktiviteleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın sınırlarında uçuşlar gerçekleştiriyor. Sadece geçen hafta içinde sınırda keşif yaparken 29 uçağın tespit edildiği, Rus savaş uçaklarının sınır ihlalini önlemek üzere 10 kez havalandığı bildiriliyor.
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