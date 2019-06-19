Üç askeri uçak Rusya’nın sınır bölgesinde keşif uçuşu yaptı

Rusya’nın sınır bölgesinde keşif uçuşu gerçekleştiren üç askeri uçağın tespit edildiği aktarıldı.

Uçuş gözlem sitesi PlaneRadar verilerine göre, İsveç Hava Kuvvetleri’ne ait 102002 kuyruk numaralı Gulfstream GIV SP keşif uçağı, Linköping Hava Üssü’nden havalanarak Kaliningrad bölgesinin kıyıları üzerinde yaklaşık 11.3 kilometre irtifada keşif uçuşu yaptı. Uçağın hızının 726.7 kilometre/saat olduğu belirlendi.

Moskova saatiyle 10.30’da (TSİ ile aynı) NATO’nun Sicilya Adası’ndaki Sigonella üssünden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 10-2043 kuyruk numaralı RQ-4B-30 Global Hawk insansız hava aracı havalanarak, Donbass’taki sınır bölgesi üzerinden geçerek, 19.05’te Rusya’nın Karadeniz kıyılarına doğru ilerledi ve Kırım’ın üzerinden uçtu.

Yine Moskova saati ile 19.10’da ABD'ye ait 168997 kuyruk numaralı P-8A Poseidon tipi keşif uçağı Kırım sınırlarında keşif faaliyetlerinde bulundu. Uçağın hızının 734.7 kilometre saat, bulunduğu irtifanın 9.5 kilometre olduğu belirlendi.

19:10 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 168997, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, проводит патрулирование вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/6W7YGz9kCo — PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 Haziran 2019

​Dış ülkelerin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktiviteleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın sınırlarında uçuşlar gerçekleştiriyor. Sadece geçen hafta içinde sınırda keşif yaparken 29 uçağın tespit edildiği, Rus savaş uçaklarının sınır ihlalini önlemek üzere 10 kez havalandığı bildiriliyor.