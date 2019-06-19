Sibirya’da bir kutup ayısı karnını doyurmak için sanayi kentine geldi

AFP’ye konuşan çevre hizmetleri yetkilisi Aleksandr Korobkin “Kutup ayısı bir fabrikanın etrafında dolaşıyor. Polis ve acil durum hizmetleri görevlilerinin gözleminde. Hem ayının hem de bölge sakinlerinin güvenliği sağlanıyor” dedi.
Korobkin, ayının ilk olarak kent merkezinin kuzeyindeki endüstriyel bölgede pazar günü görüldüğünü söyledi.
AKIBETİ BUGÜN BELLİ OLACAK
Bugün bölgeye gelecek uzmanlar ayıyı inceleyerek, hakkında ne yapılacağına karar verecek.
40 YIL SONRA BİR İLK
Reuters da yerel çevre görevlilerinin kentte 40 yılı aşkın süredir ilk kez bir kutup ayısının görüldüğünü söylediğini aktardı.
Kraşevskiy, ayının doğrudan doğal ortamına götürülmesi için çok zayıf göründüğünü de ekledi.
İklim değişikliği kutup ayılarının yaşam alanlarına zarar veriyor ve onların yemek arayışı için insanların bulunduğu bölgelere sürüklenmesine neden oluyor.
Rusya’nın kuzeyinde bir bölgede bu yıl daha önce çok sayıda aç kutup ayısı görülmüş ve güvenlik amacıyla acil durum ilan edilmişti.
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