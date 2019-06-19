Rusya’nın 6 federal bölgesinde IŞİD için para toplayan finansman ağı ortaya çıkartıldı

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Svetlana Petrenko, IŞİD’in Rusya’daki bir finansman ağının ortaya çıkartıldığını belirtti. Petrenko’ya göre, ülkenin 6 federal bölgesinden teröristler için kaynak toplanıyordu.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Svetlana Petrenko’nun açıklamasına göre, ülkede terörün finanse edilmesine ilişkin geniş çapta arama operasyonları düzenlendi.

Suriye’de IŞİD saflarına katılan Rusya vatandaşlarının 2014-2017 döneminde Rusya toprakları içinde örgüt için kaynak toplama faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Bu amaçla Dağıstanlılar organize edildi ve bu kişiler ülkenin farklı yerlerinde ödeme sistemleri ve bankla kartları aracılığıyla para topladı. Daha sonra da toplanan paralar Suriye’nin IŞİD kontrolündeki bölgelerine aktarıldı.

Kuzey Kafkasya, Güney, Merkez, Sibirya, Kuzeybatı ve Ural federal bölgelerinde 200’den fazla kişiden ‘bağış’ olarak en az 8 milyon ruble (126 bin dolar) toplandı.

Diğer yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) aktardığına göre, terör hücresinin Moskova, Moskova bölgesi ve Hantı-Mansi özerk bölgesinin yanı sıra Krasnoyarsk, Astrahan, Stavropol bölgeleri ve Dağıstan Cumhuriyeti olmak üzere 7 bölgede faaliyet gösterdiği tespit edildi. Moskova bölgesinde iki kişi örgüte yardım etmek şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma ile bu kişilerin örgütteki rolü ve başka suçlara dahil olup olmadığı inceleniyor.

Arama operasyonları çerçevesinde ayrıca örgüt hücresinin iletişim ve ödeme araçlarının yanı sıra terör suçuna dahil olduklarına ilişkin kanıtlar toplandı.