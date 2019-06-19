Rusya’nın 6 federal bölgesinde IŞİD için para toplayan finansman ağı ortaya çıkartıldı

Suriye’de IŞİD saflarına katılan Rusya vatandaşlarının 2014-2017 döneminde Rusya toprakları içinde örgüt için kaynak toplama faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Bu amaçla Dağıstanlılar organize edildi ve bu kişiler ülkenin farklı yerlerinde ödeme sistemleri ve bankla kartları aracılığıyla para topladı. Daha sonra da toplanan paralar Suriye’nin IŞİD kontrolündeki bölgelerine aktarıldı.
Diğer yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) aktardığına göre, terör hücresinin Moskova, Moskova bölgesi ve Hantı-Mansi özerk bölgesinin yanı sıra Krasnoyarsk, Astrahan, Stavropol bölgeleri ve Dağıstan Cumhuriyeti olmak üzere 7 bölgede faaliyet gösterdiği tespit edildi. Moskova bölgesinde iki kişi örgüte yardım etmek şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma ile bu kişilerin örgütteki rolü ve başka suçlara dahil olup olmadığı inceleniyor.
Arama operasyonları çerçevesinde ayrıca örgüt hücresinin iletişim ve ödeme araçlarının yanı sıra terör suçuna dahil olduklarına ilişkin kanıtlar toplandı.
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