Rusya'dan Fransa'ya: Ukrayna liderine Kırım yerine Mayotte'yi anlatsaydınız

Rusya Dışişleri, başta Kırım konusunda olmak üzere Elysee Sarayı'nın desteğini almak için Paris'e giden Ukrayna lideri Zelenskiy'i ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, kendi ülkesinin geçmişiyle yüzleşmeye çağırdı. Rus Dışişleri yetkilileri Paris'e, aynı Kırım gibi oylama ile Fransa'nın parçası hâline gelen Mayotte adasını hatırlattı.

Moskova, Avrupa'da destek turuna çıkan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'i Paris'te ağırlayan Fransız lideri Emmanuel Macron'un, görüşmede 'Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını' gündeme getirmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Yıllar önce oylama ile Mayotte adasını kendi bölgesi hâline getiren Fransa'nın, Kırım söz konusu olunca tam tersi bir tutum sergilemesindeki çelişkiye dikkat çekmek isteyen Rus Dışişleri'nin Twitter açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e, 'Kırım'ın Rusya tarafından yasadışı ilhakı' yerine, 2009'daki bir referandumu takiben Fransa'nın 101. bölgesi hâline gelen Mayotte'yi anlatmalıydı."

#French President Macron should have told his #Ukranian counterpart Zelensky about #Mayotte, which became the 101st French Department following the 2009 referendum instead of mentioning so called “illegal annexation of #Crimea by #Russia”.#Ukraine #France #UN pic.twitter.com/iDoYVtXZsw — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 18, 2019

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KOMORLAR BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ, MAYOTTE BAŞTA EKONOMİK SEBEPLERLE FRANSA'NIN PARÇASI KALMAYI SEÇTİ

250.000 nüfuslu bir ada olan Mayotte, Afrika'nın doğusunda Hint Okyanusu'nda bulunan Komorlar takımadasının bir parçası. Komorlar, 1975'te bağımsızlığını ilan edene kadar Fransız kolonisiydi. Fakat Mayotte 2009'daki oylamayla, ekonomik sebeplerle Fransa'nın parçası olarak kalmayı seçti. Oylama neticesinde de 2011'de resmen Fransa'nın bölgesi hâline geldi.

Fransızca burada resmi dil olsa da Mayotte halkının yarısı kadarının Fransızca okuyup yazabildiği biliniyor.

Kırım'da yaşananlar da Mayotte'de olanlarla paralellik gösteriyor. Zira Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımadanın halkı da 2014’te düzenlenen referandumla Rusya’ya bağlanmayı seçmişti. Fransa dahil pek çok ülke söz konusu referandumun sonucunu tanımıyor ve Rusya'yı 'ilhak'la suçluyor. Hatta Avrupa ülkeleri kendi geçmişlerinde benzer kararlar yer almış olsa da Kırım'ı öne sürerek Rusya'ya yaptırım uyguluyorlar. Bu nedenle Rusya ve Batı'nın ilişkileri 2014'ten beri gergin.