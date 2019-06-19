Gazprom, gaz savaşı ihtimaline karşı Avrupa'da gaz depoluyor

Vedomosti gazetesine demeç veren Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Eksport Genel Müdürü Yelena Burmistrova, olası gaz savaşlarına karşı aldığı önlemleri anlattı.
Burmistrova, "Gazprom'un Ukrayna'ya gaz sevkiyatını ve Ukrayna üzerinden gaz transitini öngören anlaşma bu yıl sona eriyor. Yeni anlaşma henüz imzalanmadı. Gazprom, Ukrayna'da yeni hükümetin kurulması ve parlamento seçimlerinin yapılması sonrası müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyor" dedi.
Burmistrova, bugün itibarıyla gaz rezervleri miktarının geçen yılki değerlerin 2.5 kat üzerinde olduğunu ifade etti.
Gazprom, Avrupa'daki gaz rezervlerini artırarak, 2020 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna güzergahını kullanmadan
Avrupalı tüketicilerin gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşmayı hedefliyor.
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