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18:39 19 Haziran 2019
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    Kremlin- Rusya bayrağı

    Rusya'dan Kore Yarımadası uyarısı

    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    Rusya
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    Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksander Venediktov, ABD'nin Kuzey Kore'yi ilişkileri geliştirme konusunda ciddi olduğuna ikna edememesi halinde 2020'de Kore Yarımadası'ndaki gerilimin tırmanabileceğini söyledi.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Viktor Toloşiko
    Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kuzey Kore ile üst düzey temaslar askeri işbirliğine ivme kazandırıyor
    Rusya'nın Ufa kentinde yapılan uluslararası güvenlik konulu bir toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Venediktov, "Pyongyang önündeki amaçlara ve görevlere daha fazla dikkat edilmesi, Kuzey Kore'nin önceliklerine anlayışla yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle de, daha önce Kuzey Kore'ye sürecin kademeli olacağına dair güvence verildiğini ve uluslararası güvenlik garantisi vaat edildiğini unutmamalıyız" dedi.

    Venediktov, ABD'nin Kuzey Kore'yi ilişkileri geliştirme konusunda ciddi olduğuna ikna edememesi halinde 2020'de Kore Yarımadası'ndaki gerilimin tırmanabileceğini vurguladı.  

    RUSYA VE ÇİN, KUZEY KORE RAPORUNUN AÇIKLANMASINA ENGEL OLDU

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Jim Young
    Bolton: Rusya ile Kuzey Kore istişarelerine devam ediyoruz
    Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri Rusya ve Çin, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları takipten sorumlu komitenin, Pyongyang yönetiminin yıllık petrol ithalatını aştığına dair raporunu açıklamasına engel oldu. Rapor, Kuzey Kore'ye yakıt sevkiyatının engellenmesini öngörüyordu.

    ABD öncülüğündeki 25 BM üyesi ülkenin başvurusu üzerine inceleme yapan komite, ülkenin 2019'un ilk 6 ayında yıllık işlenmiş petrol ve petrol ürünleri ithalat limiti olan 500 bin varili aştığını belirledi.

    Kuzey Kore'nin 2018'de de 3.5 milyon ton petrol ithal ederek söz konusu tavanı 7 kat aşmış olduğuna işaret eden BM diplomatları, bunun çoğunlukla gemiden gemiye yapılan kaçak transferlerle sağlandığını savundu.

    Yılın kalan bölümünde petrol ithalatına katı kısıtlamalar getirilmesini savunan komite raporunun sonuçlarının açıklanması BMGK'da veto hakkı bulunan daimi üyeler Rusya ve Çin'in itirazıyla karşılaştı.

    Rus ve Çinli diplomatlar, raporun açıklanacağı toplantıdan bir gün önce komiteye itirazlarını ileterek, içeriğinin gündeme gelmesini engelledi.

    BMGK, Kuzey Kore'nin 2006'da yaptığı ilk nükleer denemenin ardından ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı.

    Yıllar içinde Pyongyang yönetimi nükleer denemelerinin yanı sıra güdümlü füze denemelerini de sürdürdüğü için yaptırımlar ağırlaşarak devam etmişti.

    Etiketler:
    Kuzey Kore, Çin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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