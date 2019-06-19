Gazprom: Türk Akım alım terminalinin yüzde 80'den fazlası tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, "Boru hattının Karadeniz dibinden geçen deniz kısmının döşeme çalışmaları tamamlandı. (Gazın Türk Akım'a basılacağı) Russkaya kompresör istasyonu ile şu anda başlatma ve ayarlama çalışmalarının yapıldığı Rusya'daki kıyı bağlantı kısmını işletmeye almaya tamamen hazır durumdayız. Bununla birlikte, Türkiye'deki alım terminalinin inşası devam ediyor. Şu an itibarıyla inşaat ve montaj işlerinin yüzde 80'den fazlası tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Türk Akım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. TürkAkım doğalgaz boru hattının yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.