'Tur operatörleri yüksek talep nedeniyle Türkiye'de tatil fiyatlarında düşüş beklemiyor'

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Rus turistlerin Türkiye'ye zaten yoğun talep gösterdikleri için bu ülke ile ilgili oluşturulan tur paketlerinin fiyatlarında düşüş beklenmediği bildirildi.

ATOR Başkanı Maya Lomidze, bugün yaptığı basın açıklamasında Rus turistlerin Türkiye tatiline zaten yoğun talep gösterdikleri için bu ülke ile ilgili oluşturulan tur paketlerinin fiyatlarında düşüş beklenmediğini belirtti.

Lomidze, "Türkiye’ye talep o kadar yoğun ki, fiyatların değişebileceğine dair hiçbir ön koşul göremiyorum. Tam aksine, 15 Temmuz’dan itibaren fiyatlar artacak, ardından 15 Ağustos itibarıyla da yükselecek, bu mevsimlik bir artış. Talep bizde de, Avrupa pazarlarında da yüksek. Türkiye iyi hissediyor" diye konuştu.

Daha önce Avrupalı turistlerden gelen talep artışı nedeniyle Türkiye’deki otellerin yurt dışı pazarlara yönelik fiyatlarda yüzde 10-15’lik artış yaptıkları belirtilmişti. Uzmanlara göre otelciler, 2015-2016 döneminde Rusya ve Avrupa’dan gelen turistlerin sayısının düşmesi nedeniyle uğramış oldukları zararları telafi etmeye çalışıyor.

Lomidze’nin aktardığına göre Türkiye turları, erken rezervasyon kampanyaları kapsamında zamlı fiyatlar üzerinden bile çok iyi satılmıştı.

Türkiye’yi geçen yıl 39.5 milyon yabancı turist ziyaret etti. Geçen yılın sonuçlarına göre bu ülkeye Rusya’dan 5.965 milyon turist geldi. Bu sayının, bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamın yüzde 26.5 üzerinde olduğu görülüyor.

Rusya, Türkiye’ye giden turist sayısı sıralamasında da yüzde 15.1 ile birinci oldu. Bu yılın sonuna kadar Türkiye’ye 6 milyondan fazla Rus turistin gelmesi bekleniyor.