Rusya'daki INNOPROM-2019 sanayi fuarına Türkiye, partner ülke olarak katılacak

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde 8-11 Temmuz tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın onur konuğu olarak katılımlarıyla INNOPROM-2019 uluslararası sanayi ticaret fuarı gerçekleştirilecek. Türkiye, fuarda öne çıkarılacak partner ülke statüsünde yer alacak.

Türkiye, 8-11 Temmuz tarihlerinde Yekaterinburg Expo’da gerçekleşecek INNOPROM’un 10. yıl dönümünde Partner Ülke olarak bulunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, etkinliğe Onur Konuğu olarak katılacak.

Partner Ülke olarak Türkiye’nin sergisi 1 numaralı fuar pavyonunda olup yaklaşık 3.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Durmazlar Makina, Layne Bowler Pompa, Hürmak Plastik Otomotiv Makina, Yılmaz Redüktör, Hidromode Hidrolik Makina gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri fuarda en yeni sanayi teknolojileri ve çözümlerini tanıtacak.

Partner ülke olarak Türkiye, Kosmos Konser Salonu’nda düzenlenecek INNOPROM-2019 resmi açılış töreni çerçevesinde renkli bir kültürel gösteri gerçekleştirecek.

INNOPROM-2019 makine mühendisliği, yatırım ve ticaret alanlarında işbirliğine yönelik Rusya-Türkiye Sanayi Forumu’na ev sahipliği yapacak. Forumun açılış oturumunda Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Ruhsar Pekcan ve Mustafa Varank’ın katılımıyla ikili işbirliğine yönelik bir münazara yapılacak.

INNOPROM-2019 geçen yılki fuardan iki kat daha fazla olarak 15 ulusal sergiyi ağırlayacak. Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Slovakya, Belarus, Çin, Çekya, Güney Afrika ve Güney Kore INNOPROM’da kendi standları ile yer alacak. Avusturya, Fransa, Kazakistan ve Tayvan da ilk kez sergileriyle fuarda katılım gösterecek.

INNOPROM-2019 fuarının teması ise ‘Dijital Üretim: Entegre Çözümler’ olacak.

INNOPROM resmi internet sitesi olan www.innoprom.com katılımcı kayıtları için açık bulunuyor.

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INNOPROM, 2010 yılından beri Yekaterinburg’da gerçekleştirilen uluslararası bir ticaret fuarı. Var olduğu 10 yıldır, son sanayi teknolojileri ve çözümlerinin teşhir edilmesi amaçlı Rusya’daki büyük bir etkinlik haline gelen INNOPROM, ülkenin sanayi ürünü ihracatının tanıtımının yapılması için bir araç ve ticaret alanı olarak etkinliğini kanıtladı.

Avrasya’da en hızlı gelişen fuar olan INNOPROM, 2015’ten beri bir Partner Ülke’yi öne çıkarıyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Güney Kore 2015-2018 yıllarında bu statü ile fuarda yer aldı.