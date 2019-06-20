Rusya: MH17 uçağı hakkında tarafımıza yöneltilen suçlamalar asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunda BUK füzesi ile vurulmasının ardından düşmesi sonucu 298 kişiye mezar olan Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı ile ilgili Rusya’ya yönelttiği suçlamaların asılsız olduğu açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, JIT’in Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı ile ilgili faciada Rus askerlerin dahli olduğu iddialarının üzücü olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında “Bir kez daha, uluslararası toplumun gözünde Rusya’nın itibarsızlaştırılmasına yönelik kesinlikle asılsız suçlamalar yöneltiliyor” ifadeleri kullanıldı.

JIT’in Rusya’nın MH17 faciası konusunda işbirliğini reddettiği iddialarının doğru olmadığını belirten Bakanlık, JIT tarafından olayla ilgili bir kanıt sunulmadığını vurguladı.

‘JIT’İN VİDEO MATERYALLERİ TAHRİF EDİLMİŞ’

JIT’in MH17 olayıyla ilgili video materyallerine değinen Bakanlık, Rus uzmanların yaptığı incelemelerin bu videoların tahrif edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Rusya’nın ilgili kurumları bu çerçevede muazzam yoğunlukta, görülmemiş çalışmalar gerçekleştirdi. Rus askeri teçhizatlarındaki veriler üzerindeki gizlilik kaldırıldı, Almaz-Antey şirketi tarafından komplike bir deney yapıldı. Malezya uçağını düşüren füzenin Ukrayna’ya ait olduğunu kanıtlayan belgeler ve ilk radar verileri iletildi. Ayrıca JIT’in çıkarımlarına dayanak gösterdiği video materyallerin tahrif edildiğini gösteren yüksek hassasiyetli incelemeler gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamaları JIT’in MH17 uçağının BUK füzesi ile vurulması olayında üçü Rusya vatandaşı, biri Ukraynalı dört kişiyi sorumlu tutmasının ardından geldi.

JIT; İgor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov isimli Rusya vatandaşlarını ve Ukraynalı Leonid Harçenko'yu sorumlu tutmuştu. Ulusal ve uluslararası arananlar listesine konulacağı belirtilen bu kişiler, BUK füzesi donanımının Donbass’a nakliyesinde yer aldıkları iddiaları nedeniyle cinayet suçlamaları ile karşı karşıya. Konuyla ilgili mahkeme süreci ise 9 Mart 2020’de başlayacak.

JIT temsilcileri, facia ile ilgili uluslararası soruşturma ekibinin Rusya ve Ukrayna’ya şüphelilerin sorgulanması yönünde talep göndereceğini de belirtti.

DONETSK’TEN YALANLAMA

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesini denetimlerinde tutan bağımsızlık yanlısı milisler iddiaları yalanlıyor.

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), uçağın düşürülmesi olayında yer aldıklarına ilişkin suçlamaları reddetti. DHC, 2014 yılında uçağın düşmesine neden olan uçaksavar teçhizata sahip olmadıklarını da açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı dört yıl önce bugün Ukrayna'nın doğusunda düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak suçlamaları reddeden Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi.

Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de, soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.