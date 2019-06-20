Patruşev: MH17 konusunda Rusya'ya yöneltilen suçlamalar hiçbir kanıta dayanmıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda BUK füzesi ile vurularak düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağıyla ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamaların hiçbir kanıta dayanmadığını vurguladı.

JIT'in Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının karıştığı faciada Rus askerlerin dahli olduğu iddialarına yanıt veren Patruşev, suçluların hiçbir kanıt sunulmadan açıklandığını ifade etti.

Patruşev, "JIT uzmanlarının söylediklerini doğrulayan hiçbir kanıt göremiyoruz. Bence bu soruşturma uygunsuz bir şekilde yürütüldü" dedi.

JIT'in Rusya tarafından sunulan objektif, teknik bilgileri ve temel radar verilerini dikkate almadığını anlatan Patruşev, bunlar yerine hiçbir dayanağı olmayan telefon görüşmelerinin esas alındığının altını çizdi.

JIT; İgor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov isimli Rusya vatandaşlarını ve Ukraynalı Leonid Harçenko'yu sorumlu tutmuştu. Ulusal ve uluslararası arananlar listesine konulacağı belirtilen bu kişiler, BUK füzesi donanımının Donbass’a nakliyesinde yer aldıkları iddiaları nedeniyle cinayet suçlamaları ile karşı karşıya. Konuyla ilgili mahkeme süreci ise 9 Mart 2020’de başlayacak.

JIT temsilcileri, facia ile ilgili uluslararası soruşturma ekibinin Rusya ve Ukrayna’ya şüphelilerin sorgulanması yönünde talep göndereceğini de belirtmişti.