Rusya, Körfez’de yeni bir çatışmanın patlak vermesinden korkuyor

Körfez’de yeni çatışmanın başlayabileceğinden korktuklarını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bölgeyi istikrara kavuşturmak için yakın çalışma çağrısı yaptı.

Ryabkov, “Durmak, fikrini değiştirmek, durumun daha fazla kontrolsüz cepheleşmeye kaymasını engellemek için hala zaman var” dedi.

Rus diplomat, “Uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun bu yaklaşımı paylaştığını ve bunun alternatifi olmadığı gerçeğinden hareket ettiğini düşünüyorum” diye ekledi.

Çağrıların Washington’da cevap bulmadığının altını çizen Ryabkov, “Bu, durumu bilinçli olarak zora sokma politikasının yansıması. ABD askeri ve politik yönetiminin durumu maksimum zora sokmak ve en önemlisi İran’a baskıyı artırmak için hiçbir eylem karşısında durmayacağı konusunda kuşkumuz yok” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.