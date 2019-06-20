Putin: ABD’nin Rusya’ya boyun eğdirmek istediğini sanmıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sorunların çözümüne ilişkin ABD ile farklı anlayışa sahip olduklarını ama diyalog olmadan orta yolu bulmanın mümkün olmadığını belirtti.

Rus NTV televizyonunda sunucu İrada Zeynalova’nın sorularını yanıtlayan Putin, “Birilerin bize boyun eğdirmek istediğini sanmıyorum. Bunun mümkün olmadığını herkesin iyi anladığını düşünüyorum” dedi.

ABD ile aralarındaki sorunların çözümü için diyaloğa ihtiyaç olduğunu kaydeden Putin, “Sorunların nasıl çözüleceğine dair onların kendi anlayışı var, bizim de kendi anlayışımız var. Ama diyalog olmadan konsensüs mümkün değil” ifadesini kullandı.