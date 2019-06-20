İstanbul-Kırım arasında dört ayda 250 yük konterneri deniz yoluyla taşındı

Sivastopol Gümrük İdaresi Gümrük İşleri ve Denetimi Dairesi Başkanı Yuri Voloşenko, şubat sonundan beri Sivastopol ile İstanbul arasında deniz yoluyla 250 yük konteynerinin taşındığını söyledi.

Ulaşım forumu kapsamında konuşan Voloşenko, "24 Şubat’tan beri, Sivastopol limanı ile İstanbul’da Akdeniz’de bulunan liman arasında bir deniz yolu hattı doğrudan faaliyete geçirildi. O tarihden beri çok büyük olmayan bir yükgemisi ile 250 konteyner taşındı" dedi.

Bu hattın gelecek vaat ettiğini belirten Voloşenko, serbest ekonomik bölge katılımcıları ve Kırım’daki girişimcilerin büyük ilgi gösterdiğini ekledi.

Hattın faaliyete geçirilmesi kararının Sivastopol Gümrük İdaresi, Kırım ve Sivastopol sınır güvenlik idareleri tarafından alındığını belirten Voloşenko, iki tarafın da bu taşımacılık hattına talep gösterdiğini kaydetti.

Voloşenko, Kırım’dan İstanbul üzerinden çoğunlukla sanayi ürünlerinin taşındığını da ifade etti.