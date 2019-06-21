Rusya'dan ABD'ye İran uyarısı: Durumu savaşın kıyısına sürüklüyorlar, sonuçlarını iyi tartsınlar

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'a, New York Times gazetesinin, Başkan Donald Trump'ın ülkesine ait bir insansız hava aracını düşüren İran'ı vurmaya onay verdiği, ancak daha sonra söz konusu emrini geri çektiği yönündeki haberi soruldu.

Ryabkov soru karşısında, "Aldığımız bilgiler gösteriyor ki durum oldukça tehlikeli. Ben içinde bulunulan durumu savaşın kıyısında denge oyunu oynamak biçiminde tanımlıyorum" dedi.

ABD'yi, İran'la yaşanan gerginliği kasıtlı bir biçimde tırmandırmakla suçlayan Ryabkov, "Washington provokatif davranıyor ve durumu açık bir çatışma halinin kenarına sürüklüyor" saptamasını yaptı.

"Son 10 yıla bakarsak Ortadoğu'daki 'yangınların' çoğunun ABD'nin kışkırtıcı politikalarından kaynaklandığını görüyoruz. İşin aslı şu ki çatışma tehlikesi hâlâ ortadan kalkmış değil" diye devam eden Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı, şunları söyledi: "Washington'daki sorumlu davranabilen yetkilileri (İran'la savaşa girilmesinin) sonuçlarını tartmaya çağırıyoruz. Tabii Washington'da böyleleri hâlâ kaldıysa."

Ryabkov son olarak da "ABD'yi, üzerinde yeterince iyi düşünülmemiş adımlar atılması konusunda uyarıyoruz" diye ekledi.