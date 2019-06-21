Zauralye All-Russian Invesment Sabantuy fuarı başladı

‘ZAURALYE ALL-RUSSIAN INVESMENT SABANTUY’ Ekonomi Fuarı Rusya Hükümeti'nin En büyük Ticaret ve Strateji Kuruluşları’nın yanısıra Rusya Federasyonu Ticaret Odaları, Devlet İştirakli Kamu Kuruluşları, Rusya Devleti'nin önde gelen STK ve İş Örgütleri yanısıra Dünya'nın 500 Büyük Firmasının katılımıyla Rusya Başkurdistan Sibay Kentinde Başkurdistan Başkan Vekili Sayın Radiy Faritovich Khabirov Beyefendinin, göstermiş olduğu Özel organizasyon gayretiyle ve Tüm Rusya Halkları Rusya İş ve Organizasyon Komitesi Eş Başkanı, Sayın Andrei Nazarov Bey'in iştirakiyle 20-21-22 haziran da gerçekleştirilecektir.

Avrasya Siyaset ve İş Dünyasının Bu önemli Ekonomi Olayının Türkiye Delegasyonu, Rusya Kırım İş ve ve Dostluk Vakfı Başkanı Sayın Yazdan Kaya, tarafından Çeşitli İş İnsanları ve yerel yöneticilerden teşekkül eden heyetle ,karşılıklı ikili anlaşmaları gerçekleştirmek üzere ve Ülkelerimiz arasınsaki ilişkileri geliştirmek maksadıyla Ülkemizi temsil edecektir.