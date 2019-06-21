Putin: Suriye'de Rus özel güvenlik şirketlerinin personeli var ancak muharip görev üstlenmiyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus özel güvenlik şirketlerinin mensubu olan kişilerin Suriye'de bulunduğunun doğru olduğunu, ancak bu kişilerin Rusya devleti adına muharip görev üstlenmediğini söyledi.

Rusya lideri Putin'e, 'Rus özel güvenlik şirketlerine mensup kişilerin öldüğüne ilişkin haberler yazılıp çizildiği ve devlet çıkarları için savaşan bu kişileri, Rusya'nın onurlandırmayı düşünüp düşünmediği' şeklinde bir soru yöneltildi.

Putin soru karşısında, "Özel güvenlik şirketlerine gelince, bu şirketlere mensup olan, sizin de bahsettiğiniz kişiler gerçekten de varlar. Fakat Rusya devletiyle ilintileri yok. Ayrıca bu kişiler muharip görev üstlenmiyorlar. Bu hem iyi hem de kötü" dedi.

Özel güvelik şirketlerin mensuplarının Suriye'de petrol üretimiyle ilişkili işler gerçekleştirdiğini belirten Putin, söz konusu kişilerin bu işleri yaparak hayatlarını riske attıklarının farkında olduğunu da kaydetti.

Rusya lideri, Suriye'de söz konusu özel güvenlik şirketlerinin personelinden hayatını kaybedenler olduğu haberlerine ilişkin olaraksa, "Onlar Rus devleti ya da Rus ordusu değiller, o yüzden bu yorum yapabileceğimiz bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı bir özel güvenlik şirketinin mensuplarından bazılarının, Suriye'de yaşamını yitirdiği haberleri çıkmıştı. Bu haberler hâlâ doğrulanmış değil.

Bunun yanında, söz konusu haberlerde iş adamı Prigojin, 'Putin'in yakın çevresinden bir kişi' olarak tanımlanıyordu. Fakat Putin, Prigojin'le ilişkilerinin tanışık olmaktan öteye gitmediğini belirtmişti.