Ryabkov: INSTEX uygulanmazsa, İran'ın çıkarlarını gözeteceğiz

İran nükleer anlaşmasındaki Avrupalı tarafların Tahran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD yaptırımlarından korumak için geliştirdiği ödeme mekanizmasının (INSTEX) uygulamaya koyulması için Avrupa'ya çağrıda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, INSTEX'in kullanılmaazsa Moskova'nın Tahran'a yardım edeceğini söyledi.

Soçi'de açıklamalarda bulunan Sergey Ryabkov, İran'ın petrol işlemlerinde INSTEX'in kullanılması konusunda mutabakat sağlanmasını umduklarını söyledi.

Ryabkov, "Ortak çaba gerekiyor ve birçok şey Avrupalılara bağlı. Bu konu, İran petrolü ihracatının eski hacimlerine yeniden ulaşması için İran petrolünün ana tüketicileri olan diğer ülkelere de bağlı. İran'ın petrol işlemlerinde INSTEX mekanizmasının kullanılması için mutabakat sağlanmasını umuyorum" dedi.

İran'ın petrol ihracat hacminin Mayıs 2018 öncesindeki seviyeye döndürülmesi gerektiğinin altını çizen Ryabkov, Rusya'nın bunun üzerinde çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini, INSTEX'in uygulamaya koyulmaması halinde Moskova'nın Tahran'ın petrol ihracatı ve bankacılık sektöründeki çıkarlarını koruyacağını vurguladı.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.