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22:09 21 Haziran 2019
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı

    Rusya'dan Basra Körfezi'nde itidal çağrısı: Yanlış adımlar geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir

    Sputnik
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Basra Körfezi'nde ilgili taraflara itidal çağrısında bulundu.

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladığı ve Basra Körfezi'ndeki son gelişmeler ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestoların ele alındığı bildirildi.

    ABD - İran
    © AA /
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    Basra Körfezi'ndeki son durum ile ilgili endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Toplantıda, Basra Körfezi'ndeki ilgili taraflara itidal çağrısı yapıldı ve yanlış adımların, bölgesel ve küresel istikrar için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceği vurgulandı." ifadesine yer verildi.

    UMMAN KÖRFEZİNDE GERGİNLİK

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu. 

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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    İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, dün "İÇok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı." açıklamasını yaparken, bugün de üç farklı yere düzenleyecekleri saldırıdan son anda vazgeçtiklerini duyurdu.

    Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde Japonya ve Norveç'e ait iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken, Tahran suçlamaları reddetmişti. 

    TİFLİS'TEKİ OLAYLAR

    Açıklamada, güvenlik konseyi toplantısında, 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılan Rus heyetinin protesto edilmesinin değerlendirildiği de belirtilerek, "Rus heyetine yapılan provokasyon, tehlikenin göstergesidir." ifadesi kullanıldı. 

    © REUTERS / Irakli Gedenidze
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    Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetinin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve Rus Milletvekili Sergei Gavrilov'un, Parlamento Başkanının makamından konuşmasını yapması nedeniyle protesto için dün parlamento önünde toplanmıştı.

    Göstericiler, dün gece saatlerinde Tiflis'te parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışırken, polisle aralarında arbede yaşanmıştı. Çıkan olaylarda, emniyet güçleri, protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanırken, aralarında polis, protestocu ve gazetecilerin bulunduğu toplam 240 kişinin yaralandığı bildirilmişti. 

    Ülkede, dünkü olayların ardından Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze, bugün görevinden istifa etmişti.

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    Etiketler:
    ABD-İran İlişkileri, Vladimir Putin, Basra Körfezi, İran, ABD, Rusya
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