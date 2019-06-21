Putin, Gürcistan'a uçak seferlerini 8 Temmuz'dan itibaren geçici olarak durdurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri (ticari uçuşlar dahil) düzenlemesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Vladimir Putin, Gürcistan'daki siyasi gelişmelerin ve protesto gösterileri sonrası Rusya vatandaşlarını korumaya dönük ilk adımı attı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider, Gürcistan'a düzenlenen uçak seferlerinin 8 Temmuz'da geçici olarak durdurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin, tur operatörleri ve acentelerine uçuş yasağının geçerli olacağı dönemde Gürcistan'a tur satışlarından kaçınmayı tavsiye etti.

'RUSYA VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN'

Bu arada Putin, hükümete Gürcistan'da geçici olarak bulunan Rusya vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için önlem alma talimatı verirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan da Gürcü makamlarıyla Rusya vatandaşlarının güvenliğinin ve ülkelerine dönmelerinin sağlanmasıyla ilgili konuların çözümüne yönelik çalışmaları koordine etmesini istedi.

Tiflis'te dün 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.