Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: Rusya ve Türkiye, İdlib'deki militanların provokatif eylemlerine göz yummayacak

Pierce, Rusya'yı İdlib'de istikrarın sağlanmasına yönelik mutabakatları ihlal etmekle ve bu kentteki hastaneleri ve diğer sivil tesisleri vurmakla suçlamıştı.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, İngiliz ve diğer Batılı diplomatların değerlendirmelerinde yalnızca doğrulanmış bilgileri kullanmaları talep edildi.

'İKİ ÜLKE ASKERLERİ KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR'



Rusya'nın Türkiye'yle yaptığı Soçi Mutabakatı'na önceden olduğu gibi uymaya devam ettiğini belirten elçilik, "İki ülke askerleri iletişimi sürdürüyor ve Suriye'nin bu bölgesinde şiddetin ve istikrarsızlığın artmasının önüne geçilmesi için faaliyetlerini koordine ediyor. Ancak Moskova ve Ankara, Türk topraklarını, Rus Hmeymim üssünü, Suriye askerlerini ve sivilleri tehdit eden militanların provokatif eylemlerine göz yummayacak" diye vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.