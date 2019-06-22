Rosneft Aero, 2020'ye kadar THY uçaklarına yakıt ikmali yapacak

Rosneft’ten yapılan açıklamada, "Rosneft'in yakıt ikmali işletmecisi Rosneft Aero şirketi, 2020 yılına kadar Rusya'daki havalimanlarında Türkiye’nin en büyük havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın uçaklarına yakıt ikmaline yönelik ihaleyi kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde yakıt ikmal işlemleri Moskova’daki Vunokovo, Yekaterinburg’daki Koltsovo, Samara’daki Kurumoç ve Rostov-na-Donu’daki Platov havalimanlarında gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları uçaklarına toplamda 34.500 ton yakıt sağlanacak.

Rosneft Aero ile Türk Hava Yolları arasındaki işbirliği 2012’de başladığı belirtilen açıklamada yakın zamanda şirketlerin iki taraf için de fayda getirecek koşullarda faaliyet alanını geliştirmek istediği belirtildi.