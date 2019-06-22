Peskov, Putin'in Gürcistan yasağının kalkmasının koşulunu açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri düzenlemesini yasaklayan kararının iptali için Ruslara yönelik tehditlerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

RBK Daily gazetesine demeç veren Peskov, Putin'in Gürcistan'a uçak seferlerini (ticari uçuşlar dahil) geçici olarak yasakladığı kararnamenin iptali için gerekli koşulları açıkladı.

Öncelikle Gürcistan'daki durumun normale dönmesi gerektiğini belirten Peskov, Rusya vatandaşlarının güvenliğine yönelik tehditlerin de ortadan kalkması gerektiğinin altını çizdi.

Putin, dün Gürcistan'a düzenlenen uçak seferlerinin 8 Temmuz'da geçici olarak durdurulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Rus lider, hükümete Gürcistan'da geçici olarak bulunan Rusya vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için önlem alma talimatı verirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan da Gürcü makamlarıyla Rusya vatandaşlarının güvenliğinin ve ülkelerine dönmelerinin sağlanmasıyla ilgili konuların çözümüne yönelik çalışmaları koordine etmesini istemişti.