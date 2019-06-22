Klintseviç: Trump'ın tehditleri, İran'ı hızla nükleer silah geliştirmeye itebilir

Trump, NBC televizyonuna verdiği demeçte, İran'la savaş halinde bu ülkenin şimdiye kadar hiç görülmemiş yıkımlarla karşı karşıya kalacağını ancak bunun olmasını istemediğini söylemişti.Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, Facebook hesabından açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini değerlendirdi.

Trump, "Elbette söylediğimiz sözlere dikkat etmeliyiz. Söylenenlere göre İran'a yapılacak saldırılar, Hiroşima ve Nagasaki'ye düzenlenen nükleer saldırıların Japonya halkı doğurduğu sonuçlardan daha ağır sonuçlara yol açacak" dedi.

'KUZEY KORE'YE BİLE BU DİLLE YAKLAŞMADI'

Trump'ın Kuzey Kore'yle en gergin günlerde bile İran'a karşı kullandığı dili kullanmadığına dikkat çeken Klintseviç, bunun nedeninin İran'da nükleer silah bulunmaması olabileceği belirterek "İran'ın uluslararası yükümlülüklerini bir kenara koyup nükleer programı üzerindeki çalışmalara hızlı bir tempoyla yeniden başlamasından çekiniyorum" diye vurguladı.

'BAŞKA ÜLKELER DE NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMEK İSTEYEBİLİR'

ABD'nin eylemlerinin başka ülkeleri de nükleer silah geliştirmeye itebileceğini düşünen Rus senatör, Washington'un uluslararası güvenliğin temel faktörlerinden biri olan nükleer silahların yayılmaması ilkesine son derece büyük bir darbe vurduğunun altını çizdi.