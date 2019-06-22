Rus Dışişleri: Gürcistan’dan Rus gazetecilerin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tiflis’ten Gürcistan’da bulunan Rus gazetecilerin ve Rusya vatandaşlarının güvenliğinin koşulsuz olarak sağlanmasını talep edildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rossiya 24 televizyonu çekim edibinin Tiflis’te saldırıya uğradığı yönündeki haberler üzerine Gürcü yetkililerden, ülkede bulunan Rus gazetecilerin ve Rusya vatandaşlarının güvenliklerinin koşulsuz olarak sağlanmasını talep etti.

Bakanlığın açıklamasında, “Gürcü yetkililerden, ülkede bulunan hem Rus gazetecilerin, hem de tümüyle Rusya vatandaşları için koşulsuz olarak güvenliğin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Tiflis’te, dün 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

Öğle saatlerde parlamento binası önünde toplanan protestocular, Rus heyetin derhal ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Göstericiler, Gavrilov’un kaldığı otelin binasına yumurtalı saldırı düzenlemişti. Rus heyeti Tiflis’ten ayrılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Gürcistan'a düzenlenen uçak seferlerinin 8 Temmuz'da geçici olarak durdurulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Rus lider, hükümete Gürcistan'da geçici olarak bulunan Rusya vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için önlem alma talimatı verirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan da Gürcü makamlarıyla Rusya vatandaşlarının güvenliğinin ve ülkelerine dönmelerinin sağlanmasıyla ilgili konuların çözümüne yönelik çalışmaları koordine etmesini istemişti.