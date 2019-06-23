ABD’nin ‘Rus nükleer saldırı tehdidi’ iddiasına Rusya Dışişleri’nden yanıt

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva, Savunma Bakanlığı’nın stratejik denizaltılarındaki balistik füzelerde kullanılmak üzere W76-2 düşük kapasiteli nükleer başlıkların üretimine geçilmesinin, Rusya’nın ABD’ye yönelik nükleer saldırıda bulunma ‘tehdidine’ bağlı olduğunu açıklamıştı.

Amerikan üst düzey askeri yetkilinin bu iddiasına Moskova’dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Artyom Kojin, ABD’nin düşük kapasiteli nükleer başlıkları diğer ülkelere yönelik bir şantaj aracı haline getirme niyetinde olduğunu belirtti.

Kojin, “Fiiliyatta nükleer silahların kullanım çıtası düşürülüyor, onlar ‘çatışma alanı silahına’ dönüştürülüyor. ‘Gerilimi düşürmek için gerilimi tırmandırma’ şeklindeki çok iyi bilinen konsepti Amerikalıların öne sürdüğü anlaşılıyor” açıklamasında bulundu.

ABD’li yetkililerden gelen bu tür açıklamaların Pentagon’un cephaneliğindeki nükleer silahlar yelpazesinin genişletilmesini haklı çıkarmaya yönelik olduğunu söyleyen Dışişleri yetkilisi, Washington’un Moskova ile birlikte nükleer savaşın kabul edilemez olduğu konusunda ortak beyannameyi kabul etmemesinin Amerika’nın niyetlini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kojin ayrıca, Rus saldırı önleme sistemlerinden Rusya’ya yönelik stratejik nükleer silah taşıyıcısının fırlatıldığı yönünde uyarı alınması durumunda, bu saldırının savaş başlığının kapasitesine bakılmaksızın nükleer saldırı olarak değerlendirileceğini sözlerine ekledi.