Putin: Trump’ın Rusya ile ilişkileri geliştirme imkânları kısıtlı

Rus NTV televizyonundan İrada Zeylanova’ya röportaj veren Putin, “Trump sizce bağımsız kararlar alıyor mu?” sorusuna karşılık “Alıyor elbette ama görüyoruz ki (ABD’deki) sistemde öyle bir yapılanma var ki, Trump’ın yapmak istediği birçok şey mümkün olamıyor. Yine de elbette birçok şey siyasi iradeye bağlı” dedi.

Hem Rusya hem ABD’nin diyalogdan yana olduğunu belirten Putin, amaçlara güçle ulaşmanın başarı ile sonuçlanmayacağını kaydetti.

‘RUSYA’YA BİR ŞEY DAYATILAMAYACAĞINI HERKES ANLIYOR’

Putin “Birinin bize bir şey dayatmaya çalıştığını düşünmüyorum. Sanırım herkes bunun pek mümkün olmadığını anlıyor. Fakat diyalog elbette gerekli. Sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin onların kendi fikri bizim de kendi fikrimiz var. Diyalog olmadan uzlaşmak mümkün değil. Onlar hazır olur olmaz, biz de memnuniyetle ilişkilerimizi geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Putin açıklamalarına “Rusya ile ilişkileri geliştirmeye gerek duyup duymadıklarına kendileri karar versinler. Bu nedenle diyalog lazımsa- biz hazırız. Değilse de onlar olgunlaşıncaya kadar kadar bekleyeceğiz” sözleriyle devam etti.