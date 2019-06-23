Peskov: Direkt Hat programını Avrupa’da yapmak isteyen ülkeler oldu, ama cesaret edemediler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’dan birçok ülkenin heyetinin Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkın sorularını yanıtladığı Direkt Hat programı ile ilgili deneyimlerini paylaşmasını istediğini, ancak neticede programın bir uyarlamasını yapmaya cesaret edemediklerini ifade etti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan Moskova-Kremlin-Putin programında konuşan Peskov, Putin’in halkın sorularını yanıtladığı Direkt Hat programı ile ilgili konuştu.

Peskov Avrupa’dan ülkelerin programı uyarlamak istediklerini, ancak nihayetinde buna cesaret edemediklerini kaydetti.

Peskov “Direkt Hat tüm dünyada, bütün ülkeler için çok eşsiz bir proje. Size ilginç bir şey anlatacağım. 2007 ya da 2008 yıllarında bir dönem Avrupa’nın farklı ülkelerinden birkaç heyet bize gelip Putin’in halk ile görüştüğü bu eşsiz canlı yayının nasıl gerçekleştiğini anlatmamızı istediler” dedi.

Heyetlere saatlerce programın nasıl gerçekleştirildiğine dair ayrıntıların anlatıldığını belirten Peskov, programın en önemli kısmının Rus liderin saatlerce kendisine yöneltilen doğrudan yanıtlayabilmesi olduğunu ifade etti.

Peskov “İki heyet de anlattıklarımızı dinleyip: ‘Çok teşekkürler, bunu denememiz gerektiğini düşünmüyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

Peskov, zor soruların Putin’in dengesini bozamadığını, gerçeğe dayalı olmayan soruların onu sinirlendirmediğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in Direkt Hat programına uçuşlarda hazırlandığını ve çok hızlı okuduğunu, anlamadığı nüanslar olduğu zaman da derhal bakanlar ve diğer kurum yöneticileri ile temas kurduğunu söyledi.

‘PUTİN İNTERNETTE YAŞAMIYOR, AMA ONDAN FAYDALANIYOR’

Putin’in internetin modern hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunun farkında olduğunu belirten Peskov “Putin internet kullanıyor, ama video izlediğini düşünmüyorum. Bunun için vakti yok” dedi.

Peskov, Putin’in ‘internette yaşamadığını’ da ifade etti.