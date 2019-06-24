Peskov: ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar hukuka aykırı

ABD'nin İran'a uygulayacağını ve Rusya'nın çıkarlarını etkileyen yeni yaptırımlara Moskova yönetiminin nasıl karşı koyacağı sorusu üzerine Peskov, "Bu yaptırımları hukuka aykırı buluyoruz" yanıtını verdi.
Peskov, konu hakkında daha fazla açıklama yapmamayı tercih etti.
RUSYA, YAPTIRIMLARA KARŞI KOYACAK
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Rusya ve partnerlerinin ABD'nin İran'a uygulayacağı yeni yaptırımlara karşı koyacağını söyledi.
ABD'nin yeni yaptırım tehdidinde bulunduğunu ve görünene göre bunları uygulamaya koyacağını kaydeden Ryabkov, bunun bilinçli olarak ve belirli bir amaç doğrultusunda gerilimi tırmandırma politikasının yansımasını olduğunu belirtti.
İran için normal ekonomi ve dış ticaret faaliyetleri yürütme koşullarının giderek daha zor hale geldiğini gözlediklerini anlatan Ryabkov, Rusya ve partnerlerinin uygulanacak yeni yaptırımlara karşı koyacağının altını çizdi.
Ryabkov, "Bu son derece yıkıcı, tehlikeli ve izlediğimiz politikayla çelişiyor. ABD'nin bu politikasını elbette kınıyoruz, tek taraflı yaptırımların meşru olmadığını birçok kez dile getirdik" dedi.
TRUMP DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, bugün İran'a yeni yaptırımlar getirileceğini duyurmuştu.
Trump, "İran'a pazartesiden itibaren ek yaptırımlar uyguluyoruz. Yaptırımların İran konusunda başarıya ulaşacağı, İran'ın yeniden üretken ve müreffeh bir millet olacağı günü dört gözle bekliyorum. Ne kadar erken, o kadar iyi" ifadelerini kullanmıştı.
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