Rusya, Gürcü şaraplarının ithalatına yönelik kontrolleri artırdı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Gürcistan’dan şarap ve diğer alkollü içeceklerin Rusya’ya sevkiyatına yönelik kontrollerin artırıldığını bildirdi.

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada “Rusya topraklarına getirilen Gürcistan üretimi alkollü ürünlerin kalitesi ve güvenliğine yönelik kontroller arttırıldı” ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, tüketici haklarının korunması ve insan sağlığı için sistemli biçimde Gürcistan’dan Rusya topraklarına getirilen alkollü ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusunda kontroller gerçekleştiriliyor. Bu içeceklerin kalitesinde dinamik olarak kötüleşme görülüyor. 2014-2018 yılları arasında zorunlu talepleri karşılamayan Gürcü alkollü içeceklerin miktarı neredeyse üç katı artarak 203 bin litreye ulaştı.

Bagrationi-1882, Bolero & Company, Kakhetian Traditional Winemaking, Bagadoni, Georgian Wine House, Corporation Georgion Wine, Georgian Wines and Spirits Company, Batono gibi kuruluşların ismi verilen açıklamada, bu tür ürünlerin ülkeye sokulmasına izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kuruma ait laboratuvarlarda 2017 yılında yüksek teknolojik kontrol yöntemlerinin uygulandığı ve gerekli üretim koşullarını sağlamayan ürünlerin bu şekilde tespit edilebildiği belirtildi.

Rusya ile Gürcistan arasında geçmişte gerginliğin yükseldiği dönemde Moskova, Gürcü şarapların ithalatını yasaklamıştı. Şarap Gürcistan’ın başlıca gelir kaynaklarından biri.

Tiflis'te 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri (ticari uçuşlar dahil) düzenlemesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Rusya ve Gürcistan 7-16 Ağustos 2008 tarihlerinde (Güney Osetya Savaşı) savaşmıştı. Savaşın sonunda Rusya, Abhazya ve Güney Osetya’nın Gürcistan’dan ilan ettiği tek taraflı bağımsızlığını tanımıştı. İki ülke savaş sonrasında diplomatik ilişkilerini sonlandırmıştı, ancak son yıllarda ilişkilerin yeniden canlandırılması için adımlar atılmıştı. Sözgelimi Gürcistan Rusya vatandaşları için vizeleri, Rusya da Gürcü şarabına yönelik ithalat yasağını kaldırmıştı.