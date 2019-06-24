Putin'in emri ile Rusya ordusu Orta Asya'dan gelebilecek tehlikelere karşı ani tatbikata başladı

Rusya ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatının ardından Merkez Askeri Bölgesi güçlerinin savaşa hazırlık düzeyini denetim için ani bir tatbikata başladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Merkez Askeri Bölgesi güçlerinin denetimi için ani bir tatbikata başlandığını duyurdu.

Şoygu, Merkezi Askeri Bölgesi’nden askeri yetkililerin yanı sıra Güney ve Doğu Askeri bölgelerinden belirli birlik ve güçler ile Hava İndirme Kuvvetleri’nden belirli birliklere en üst düzeyde savaşa hazırlık durumunun sağlanması için talimat verildiğini söyledi.

Russian military to commission cutting edge 'Sosna' air defence system, source says https://t.co/Y2h9KoguaI pic.twitter.com/mEOfsc4j3c — Sputnik (@SputnikInt) June 24, 2019

​Şoygu, tatbikatın amacının terörle bağlantılı tehditler nedeniyle ordunun Orta Asya’da güvenliği sağlama becerilerinin değerlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Şoygu'ya göre, bu denetim ile Tsentr-2019 (Merkez-2019) isimli tatbikat öncesinde askerlerin hazırlık durumunun görülmesi de amaçlanıyor.