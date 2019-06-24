Peskov: Gürcistan’daki Rusofobik histeri düzeltilirse uçuşları durdurma kararı gözden geçirilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gürcistan’da radikal unsurlarca kışkırtılan Rusofobik bir histerinin oluştuğunu ve bu histerinin giderek kötüleştiği açıklamasını yaptı. Peskov, uçuşların durdurulması kararının bu durumun düzeltilmesinin ardından gözden geçirilebileceğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Tiflis’teki protestoların ardından Rusya’nın ülkeye yönelik yaptırım uygulamadığını, ancak Moskova’nın vatandaşlarını korumak için Gürcistan’a uçuşları durdurmak zorunda kaldığını ifade etti.

Rus gazetecilerin ve parlamenterlerin saldırgan davranışlarla karşı karşıya kaldığını belirten Peskov, bu örneklerin ülkede Rusya vatandaşları için genel anlamda bir tehlikenin oluşabileceğini anlamak için yeterli olduğunu, bu nedenle de gerekli kısıtlamaların getirildiğini ifade etti.

Peskov, Gürcistan’da Rusya vatandaşları için tehlikenin varsayım olmaktan çıkıp ‘somut’ bir hal aldığını kaydetti.

Peskov, uçuşların durdurulmasının gecici bir karar olduğunu, Rusofobik tutum yatıştığında kararın iptal edilebileceğini ifade etti ve “Durum çözüldüğünde alınan kararın gözden geçirilmesi için neden oluşur. Şimdilik durumun düzelmekten çok derinleşme eğilimi gösterdiğini görüyoruz” dedi.

‘RADİKAL UNSURLAR RUSOFOBİK HİSTERİYİ KIŞKIRTIYOR’

Peskov, ülkedeki Rusofobik histerinin içerideki radikal unsurlarca yapay biçimde kışkırtıldığını ve bunun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Gürcistan’da belirli iç siyasi kriz belirtileri olduğunu belirterek “Bu Gürcistan’ın kendi içişleri meselesi, bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz olan bunun Rusya karşıtı bir özellik kazanması. Bizi endişelendiren bu” dedi.