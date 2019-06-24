‘Rusya, NASA astronotlarına Soyuz’da bilet ücretini arttırdı’

ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin raporunda NASA astronotlarının UUİ’ye Soyuz uzay aracı ile yaptığı yolculuklarda talep edilen kişi başı ücretin Rusya tarafından arttırıldığı kaydedildi.
Artış sonrasında oluşan ücret ise net olarak bildirilmedi.
NASA’nın mart ayında yaptığı açıklamaya göre, ajansın 2020 bütçesi çerçevesinde Roscosmos’la Soyuz’larda aynı yılın sonbaharında iki kişilik yer için sözleşme imzalanması ihtimali öngörülüyor.
Bunun sebebi olarak da SpaceX’in Crew Dragon ve Boeing’in Starliner uzay araçlarında test uçuşları sırasında sorun oluşabileceği, bununda UUİ’de NASA astronotlarının bulunmamasına yol açabileceği gösterildi.
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