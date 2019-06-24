‘Rusya, NASA astronotlarına Soyuz’da bilet ücretini arttırdı’

Rusya’nın, Rus Soyuz uzay araçları ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapılan uçuşlarda NASA astronotları için yer fiyatını arttırdığı belirtildi.

ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin raporunda NASA astronotlarının UUİ’ye Soyuz uzay aracı ile yaptığı yolculuklarda talep edilen kişi başı ücretin Rusya tarafından arttırıldığı kaydedildi.

Rapora göre, NASA 2015 yılında Rus uzay ajansı Roscosmos’a mevcut sözleşmeleri çerçevesinde Soyuz’da tek kişilik bir yer için yaklaşık 82 milyon dolar ödüyordu. Ancak bu ücret şimdi mevcut enflasyonla birlikte yüzde 5 artış gösterdi.

Artış sonrasında oluşan ücret ise net olarak bildirilmedi.

NASA’nın mart ayında yaptığı açıklamaya göre, ajansın 2020 bütçesi çerçevesinde Roscosmos’la Soyuz’larda aynı yılın sonbaharında iki kişilik yer için sözleşme imzalanması ihtimali öngörülüyor.

Bunun sebebi olarak da SpaceX’in Crew Dragon ve Boeing’in Starliner uzay araçlarında test uçuşları sırasında sorun oluşabileceği, bununda UUİ’de NASA astronotlarının bulunmamasına yol açabileceği gösterildi.