Rus askeri ihracat şirketinden S-400 açıklaması: Her şey kararlaştırıldı, Türkiye teçhizatımızı almaya hazırlanıyor

Miheyev'in bu açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi satın alma planlarında bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor. Zira bu açıklama, Rusya'dan söz konusu hava savunma sistemini almamasına ikna için, ABD'nin Türkiye'ye çeşitli tehditler öne sürdüğü bir döneme denk geliyor.
ABD, Türkiye'nin kendi yapımı olan Patriot hava savunma sistemlerini almasını istiyor. Ayrıca, Türkiye topraklarında bir Rus hava savunma sistemi konuşlandırılmasının güvenlik sorunu açığa çıkaracağını savununuyor.
Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.
Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.
Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
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