Patruşev: ABD'ye ait İHA'nın vurulduğu anda İran hava sahasında olduğunu gösteren istihbarat var

Basra Körfezi'nde İran ve ABD arasındaki gerilim hızla tırmanırken, Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Patruşev, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın elindeki istihbarata sahibim. Buna göre ABD'nin İHA'sı İran hava sahasında bulunuyordu" dedi.

Bununla ilgili farklı bir kanıt almadıklarının altını çizen Patruşev, İran'lı yetkililerle bu konuyu istişare etmediğini sözlerine ekledi.

20 Haziran'da İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA düşürüldüğü belirtilmişti.