Rus vekil: Stoltenberg sorumsuz bir geveze

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilmesi sonrası Rusya'nın anlaşmayı askıya almasını eleştiren Stoltenberg'e yanıt veren Şamanov, Rusya'nın güvenliğini tehdit eden eylemlere karşı önlemler alacağını vurguladı.

Şamanov, "Stoltenberg, sorumsuz bir geveze. Bu nedenle, onun görüşü bizi çok ilgilendirmiyor. Devlet Başkanımızın net ve açık şekilde ifade ettiği gibi, Rusya'nın güvenliğini tehdit eden ABD cihazlarının konuşlandırıldığı yerlerde karşı önlemler alacağız. Biz bunu mutlaka yapacağız, onların ne yapacağı ise bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın INF'yi uygulamaya geri dönmemesi halinde NATO'nun önlem alması gerekeceğini belirtmişti. Stoltenberg, "Rusya'nın anlaşmayı kurtarmak için 5 haftası kaldı. Eğer Rusya yükümlülüklerini yerine getirmezse, savunma amaçlı, ölçülü ve koordineli önlemler alacağız" demişti.