Patruşev: İran'ın IŞİD'le birlikte Ortadoğu'daki en büyük tehdit olarak gösterilmesi yanlış

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, İran'ı IŞİD'le birlikte Ortadoğu'daki en büyük tehdit olarak göstermenin yanlış olduğunu belirtti.

Basra Körfezi'nde İran ve ABD arasındaki gerilim hızla tırmanırken, Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Patruşev, İran'ı IŞİD'le bir tutulmaması gerektiği çıkışında bulundu.

Patruşev, "İran, bizim müttefikimiz ve partnerimiz olup, öyle kalacak. İran'ı IŞİD ve diğer terör örgütleriyle yan yana getirmek şöyle dursun, İran'ı bölgesel güvenliğin ana tehdidi olarak gösterme girişimleri bile bizim için kabul edilmezdir" dedi.

'ABD'NİN SUNDUĞU VERİLERİ YETERSİZ'



Patruşev, Washington'un sunduğu verilerin son dönemdeki tanker kazalarından İran'ı sorumlu tutmak için yeterli olmadığını da vurguladı.

ABD'nin ortaya attığı videonun herhangi bir hüküm kurmak için yeterli olmadığını kaydeden Patruşev, "Sadece birilerini suçlu ilan eden değil, neler yaşandığını fiilen ortaya koyan objektif bir soruşturma yapılmalı" ifadelerini kullandı.