S-300'ün gizli parçalarını çalmaya çalışan Polonya vatandaşına 14 yıl hapis cezası

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin verilerine göre, önde gelen bir askeri tedarik şirketi, gizli parçaları çalması ve Polonya'ya ihraç etmesi için Radzajewski'yle anlaşma yaptı. Ancak Radzajewski, parçaları çalmaya çalışırken yakalandı.
Rus S-300 hava savunma sistemlerinin gizli parçalarını çalmak isterken suçüstü yakalanan Polonya vatandaşı Marian Radzajewski, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede casusluk suçları nedeniyle 14 yıl hapse mahkum edildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin verilerine göre, önde gelen bir askeri tedarik şirketi, gizli parçaları çalması ve Polonya'ya ihraç etmesi için Radzajewski'yle anlaşma yaptı. Ancak Radzajewski, parçaları çalmaya çalışırken yakalandı.
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