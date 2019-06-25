Rus Dışişleri: ABD, İran’a baskının nereye varabileceğini düşünmeli

Bakanlığın bugün yayınladığı açıklamada, Washington’un Tahran’a yönelik izlediği rotanın nereye varabileceğinin üzerinde düşünmesinde yarar olduğu kaydedildi.

“Moskova, ABD’nin bir yılı aşkın süredir İran’ın etrafındaki gerilimi nasıl tırmandırdığını endişeyle izliyor. Washington, (Tahran’a) asılsız suçlamalar yönelterek ve İran’ın nükleer programının barışçıl olmasının sağlanması ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Plani'ndan (KOEP) çekilerek, ağır yaptırım baskısını ve askeri faaliyetlerin de dâhil olduğu kışkırtıcı eylemlerini sürekli olarak genişletiyor” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“Nükleer alandaki faaliyetleri tamamen barışçıl ve tamamının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) kontrolü altında olan Tahran’dan, kesinlikle meşru olan uluslararası meselelerle ilgili çıkarlarından vazgeçirilmesi gibi asılsız imtiyazlar talep ediliyor”.

Washington’un İran lideri Ali Hamaney'i kapsayan yeni yaptırımlar uygulayarak, Tahran ile diyaloğa bağlı kaldığı yönündeki açıklamalarına karşın ‘köprüleri yaktığı’ belirtilen açıklamada, “ABD’nin egemen devletlere kendi iradesini sürekli olarak dikte etme arzusunun yeni bir tezahürü söz konusu. Kendisini dünyadaki kaderlerin efendisi olarak görüp, giderek daha saldırgan bir politika yürüten Washington, Amerikan diktasına itaat etme niyetinde olmayanları cezalandırmak için acele ediyor” ifadelerine yer verildi.

“ABD’li yetkililerin, bu ülkeye yönelik izlenen mantık dışı rotanın nereye varabileceği konusunda düşünmesinde fayda var” ifadelerini kullanan bakanlık, Rusya’nın dostane İran halkı ve hükümeti ile tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Bu yöndeki mantıksızca adımların ‘sadece Yakındoğu ve Ortadoğu’daki istikrarı bozmakla kalmayıp, ayrıca tüm uluslararası güvenlik sisteminin baltalanmasına’ da yol açacağı ifade edildi.