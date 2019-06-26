ATOR: Ruslar, Gürcistan turlarını Kıbrıs veya Türkiye tatili ile değiştiriyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusların Gürcistan turlarını iptal etmeyip, Kıbrıs, Türkiye, Ermenistan gibi diğer ülkelerde tatille değiştirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Gürcistan’da yaşanan protestolar nedeniyle Moskova’nın vatandaşlarını korumak için Gürcistan’a uçuşları durdurmak zorunda kaldığı ortamda açıklama yapan Lomidze, Rusların Gürcistan turlarını iptal etmeyip, Kıbrıs, Türkiye, Ermenistan gibi diğer ülkelerde tatille değiştirmeyi tercih ettiklerini kaydetti.

Lomidze, “Aslında en azından şimdilik iptal söz konusu değil. Turistler tur rezervasyonlarını farklı tarihlere aktarıyor ya da Kıbrıs,Türkiye, Ermenistan gibi farklı destinasyonlara aktarıyor” diye konuştu.

ATOR Başkanı, yıl sonuna kadar satılan Gürcistan turlarının sayısınınsa netleştirme aşamasında olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a yolcu uçak seferleri düzenlemesini geçici olarak yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Rus lider, hükümete Gürcistan'da geçici olarak bulunan Rusya vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için önlem alma talimatı verirken, tur operatörlerine ise Gürcistan turlarının satışını askıya almaları önerilmişti.