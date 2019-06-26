Rusya: Türkiye, İdlib’de ateşkesin korunması için aktif çalışıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oturumuna video konferans yoluyla katılan Bakin, “Türk meslektaşlarımızın İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin korunmasına yönelik aktif biçimde hareket ettiğini görüyoruz” dedi.

Bakin, merkezin Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik memorandum ile Astana formatında Türkiye ve İran tarafları ile yürütülen sürekli temaslar kapsamındaki anlaşmalar doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

Bakin, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran’ın tüm eylemlerinin BMGK’nın Suriye’ye barışın sağlanmasına yönelik 2254 sayılı kararının yerine getirilmesi amaçlı olduğunu da ekledi.

Bakin ateşkese yönelik anlaşmaların terörle mücadeleyi kapsamadığına da dikkat çekti.