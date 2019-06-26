Ryabkov: NATO'nun INF'yle ilgili tehdit edici adımlarına askeri önlemlerle yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya alması sonrası NATO'nun atacağı adımlara karşı hazırlıklı olduklarını ve bunlara askeri yanıt vermek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Ryabkov, "Rusya, INF'nin askıya alınması nedeniyle NATO'nun gerçekleştirmeyi planladığı her türlü eyleme hazır. NATO'nun almayı planladığı önlemleri inceliyoruz ve bunlara yanıt hazırlıyoruz. Rusya, NATO'nun saldırgan eğilimlerini dizginleyecek ve askeri adım atmaya hazır olacak" dedi.

"Yaşanan gelişmeleri Rusya'nın eylemlerine verilen askeri ve siyasi yanıt olarak gösterme girişimleri, propagandist nitelikte. Bunun amacı, uluslararası kamuoyunda bilinçli dezenformasyon gerçekleştirmek" diye devam eden Ryabkov, bu tehditler hayata geçmeye başladığında, Rusya'nın muhtemelen askeri önlemler almak zorunda kalacağının altını çizdi.

Avrupa-Atlantik'teki siyasi ve askeri durumun bozulmasına ilişkin sorumluluğun ABD ve NATO'daki müttefiklerine ait olacağını kaydeden Ryabkov, zira bu ülkelerin INF'yi bozmak için bilinçli bir politika izlediğini vurguladı.

Stoltenberg, Rusya'nın INF'yi uygulamaya geri dönmemesi halinde NATO'nun önlem alması gerekeceğini belirtmişti. Stoltenberg, "Rusya'nın anlaşmayı kurtarmak için 5 haftası kaldı. Eğer Rusya yükümlülüklerini yerine getirmezse, savunma amaçlı, ölçülü ve koordineli önlemler alacağız" demişti.