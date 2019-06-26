Lavrov: İran'a yönelik güç kullanımı uluslararası krize yol açar

İran'a yönelik güç kullanımının Ortadoğu ve Kuzey Afrika için feci sonuçları olacağını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu senaryonun uluslararası krize yol açacağını vurguladı.

Basra Körfezi'nde İran ve ABD arasındaki gerilim hızla tırmanırken, Rusya tarafları ortak noktada buluşturmak için çabalarını sürdürüyor.

Lavrov, "Bence Arap ülkeleri, bölgeyi akabinde güç kullanımını beraberinde getirecek bir çizgiye itmek yerine İran'la diyalog kurmaktan yana tavır alabilirler. Güç kullanımı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın yanı sıra birçok bölge için feci sonuçlar doğuracak. Uluslararası kriz çıkacak" dedi.

'DİYALOG GÖRÜŞ AYRILIKLARINI ÇÖZMEYE YARDIM EDER'

Rusya'nın ortaya koyduğu, Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle İran arasında diyalog kurulmasını öngören fikrin her şeye rağmen sözde şahinlerin uygulamaya çalıştığı feci politikanın alternatifi olduğunu kaydeden Lavrov, diyaloğun her zaman görüş ayrılıklarını çözmeye yardımcı olduğunu, en azından bunun için çok ciddi bir şans oluşturduğunu söyledi.

'ABD VE İRAN'I DİYALOĞA İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Bu bağlamda, Rusya'nın ABD ve İran'ı diyalog kurmaya ikna etmeye çalışacağını anlatan Lavrov, bunun elbette ültimatomların, yaptırımların ve şantajın sonu olacağını vurguladı.

Lavrov, dün yaptığı açıklamada, İran'daki durumun tehlikeli bir senaryoya doğru ilerlediği uyarısını yapmıştı.