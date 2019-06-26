Uşakov: Putin ile Trump 28 Haziran'da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Osaka'daki programına ilişkin bilgi veren Uşakov, Rus liderin 28 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşeceğini söyledi.

Uşakov, görüşmenin yerel saatle 14:00'te (TSİ 08:00) başlayacağını ve yaklaşık 1 saat süreceğini ifade etti.

Gündemin liderler tarafından belirleneceğini kaydeden Uşakov, "Mantık olarak, ikili ilişkilerin genel durumu, stratejik istikrar ve Suriye, Afganistan, Ukrayna, Venezüella ve doğal olarak İran gibi çok sayıdaki bölgesel çatışmalar ele alınabilir. Suriye'deki ortak faaliyetler ele alınacak" dedi.

Uşakov, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ortak ve verimli çalışmalar yürütülmesi için Rusya'nın ikili ilişkilerin yapıcı bir şekilde geliştirilmesinden yana olduğunu sözlerine ekledi.