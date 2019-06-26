'ARMY-2019'da 350 milyon dolar tutarında 10'un üzerinde kontrat imzalanacak'

Rossiya 24 televizyonuna açıklamalarda bulunan Şugayev, Rusya’nın Moskova bölgesinde dün açılışı yapılan 5. Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ARMY-2019 fuarında askeri-teknik işbirliği kapsamında toplam 350 milyon dolar tutarında 10’un üzerinde kontrat imzalanması planlandığını kaydetti.

Şugayev, "İlgilendiğiniz başlıca konunun kontratlar olduğunu düşünüyorum. Daha bugünden 10’un üzerinde kontrat imzalanacağını söyleyebilirim. Tutarı 350 milyon doların ve bir milyar rublenin üzerinde olacak. Yani bu rakamlar, geçen yılki rakamların çok üzerinde" diye konuştu.

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