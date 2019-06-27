Los Angeles Times yazarından 'Kırım'ı ziyaret edin' çağrısı

Los Angeles Times gazetesinde yazan Jeff Opydke, okuyucularına Ukrayna’nın soruşturma ihtimaline rağmen Rusya’ya bağlı Kırım’a gelme çağrısı yaptı. Yazar, yarımadayı beş kez ziyaret ettiğini belirterek, bölge halkının artık Ukrayna’ya bağlı oldukları dönemden daha iyi bir yaşam sürdüklerini söylediğini aktardı.

Opydke, Kırım halkının misafirperverliğine dikkat çekerek, 'Instagram tutkunlarının gezegenin büyük kısmında fazlaca poz verdiği bir dönemde Kırım, az sayıda kişinin keyfini çıkardığı, bozulmamış bir yer' olduğunu ifade etti.

Yarımadaya beşinci kez geldiğini belirten yazar, yarımadanın ekonomisini kalkındırmak istemeyen Batılı turistlerin dahi gelmesini tavsiye etti.

Yazar, yarımadanın sunduklarını en iyi şekilde keşfetmek için yolculuğa Yalta’dan başlanması gerektiğini belirtti ve kenti 'Rusya’nın Santa Barbara'sı olarak nitelendirdi.

Kırım’a gelmenin Ukrayna yasalarını ihlal anlamına geldiğini hatırlatan yazar, yarımadanın en önemli turistik noktaları arasında da Vorontsov ve Livadya kalelerini, Ay Petri dağını, Kırlangıç Yuvası, Balaklava Denizcilik Müzesi, Massandra şarap imalathanesi ve Ceneviz kalesini saydı.

Yarımadanın Rusya’ya bağlandıktan sonra ülkenin en hızlı gelişen ekonomik bölgesi olduğuna dikkat çeken yazar, bölge halkının artık beş yıl öncekinden daha iyi bir yaşam sürdüklerini söylediğini aktardı.