AKPM, Rus heyetinin yetkilerini tümüyle teyit etti

Onaylanan kararda AKPM, Moskova’ya 2014 ve 2015 yıllarına ait kararlarda yer alan tüm önerileri yerine getirme çağrısında bulundu.

Kararda ayrıca ‘Rus heyetinin ileride herhangi bir gecikmeye neden olmadan İzleme Komitesi ve Meclis'in diğer tüm komiteleri ile işbirliğine geri dönmesi ve kendi taahhütlerinin yerine getirilmesi ile ilgili yapıcı diyaloğa geçmesi gerektiği’ kaydedildi.

AKPM Rus yetkilileri, geçen kasımda Rusya’nın sınırlarını ihlal ettikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakmaya, ayrıca ‘Avrupa Konseyi’nin bütçesine yapılması gereken tüm ödemeleri derhal yapmaya’ çağırdı.

Kararda, AKPM’nin ‘diyalogla ilgili sunduğu net önerinin karşılık bulmasını ve somut sonuçlar getirmesini’ beklediği kaydedildi.

Belgede ayrıca İzleme Komitesi’ne, Rusya’nın taahhütlerini yerine getirmesi ile ilgili raporu en geç 2020’nin nisan oturumuna kadar sunması önerildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, karar kabul edilir edilmez Ukrayna heyeti, salonun ortasına çıktı ve mikrofonsuz kısa bir açıklama yapıldı. Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, heyetin AKPM’nin haziran oturumuna katılmayı reddettiğini duyurdu.